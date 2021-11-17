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«Питтсбург» проиграл «Баффало», «Нэшвилл» уступил «Торонто»

«Питтсбург» проиграл «Баффало», «Нэшвилл» уступил «Торонто»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей забивали Колин Миллер и Кайкл Окпосо. Патрик Хёрнквист, Аарон Экбланд и Фрэнк Ватрано. У хозяев отличился Джейк Гюнцель.

В параллельном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей забивали Остон Мэттьюс, Давид Кемпф и Митчелл Марнер. Яков Тренин очков не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2021, среда. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Мэттьюс (Нюландер, Райлли) – 07:37' (5x4)   2:0 Кемпф (Каше, Керфут) – 56:04' (5x5)   3:0 Марнер (Кемпф, Мэттьюс) – 59:37' (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2021, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Миллер (Каджула, Козенс) – 20:28' (5x5)   0:2 Окпосо (Гиргенсонс, Далин) – 28:54' (5x5)   1:2 Гюнцель (Раст, Кросби) – 45:59' (5x4)
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