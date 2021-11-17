«Питтсбург» проиграл «Баффало», «Нэшвилл» уступил «Торонто»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



В составе победителей забивали Колин Миллер и Кайкл Окпосо. Патрик Хёрнквист, Аарон Экбланд и Фрэнк Ватрано. У хозяев отличился Джейк Гюнцель.



В параллельном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.



В составе победителей забивали Остон Мэттьюс, Давид Кемпф и Митчелл Марнер. Яков Тренин очков не набрал.