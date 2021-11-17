«Питтсбург» проиграл «Баффало», «Нэшвилл» уступил «Торонто»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
В составе победителей забивали Колин Миллер и Кайкл Окпосо. Патрик Хёрнквист, Аарон Экбланд и Фрэнк Ватрано. У хозяев отличился Джейк Гюнцель.
В параллельном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
В составе победителей забивали Остон Мэттьюс, Давид Кемпф и Митчелл Марнер. Яков Тренин очков не набрал.
НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2021, среда. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Мэттьюс (Нюландер, Райлли) – 07:37' (5x4) 2:0 Кемпф (Каше, Керфут) – 56:04' (5x5) 3:0 Марнер (Кемпф, Мэттьюс) – 59:37' (en)
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