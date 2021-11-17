Ривз — о драке с игроком «Монреаля»: он просто сумасшедший, желавший прославиться?

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Ривз после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (3:2) очень иронично прокомментировал эпизод с дракой с форвардом соперника Майклом Пеццеттой. Хоккеисты подрались на старте второго периода.

«Второй раз в своей карьере я не мог понять, что от меня хочет соперник перед дракой. Он парень из миноров или просто сумасшедший, желавший прославиться? Или что-то в этом роде. В любом случае оба закончили свой путь одинаково», — приводит слова Ривза журналист Винс Меркольяно.

В составе победителей забивали Каапо Какко, Крис Крайдер и Жюльен Готье. У гостей отличились Кристиан Дворак и Джош Андерсон. На счету Артемия Панарина одна результативная передача.

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