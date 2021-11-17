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Результативная передача Проворова помогла «Филадельфии» победить «Калгари» в овертайме

Результативная передача Проворова помогла «Филадельфии» победить «Калгари» в овертайме
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

В составе победителей забивали Кевин Хейз и Кэм Аткинсон (за ним решающая шайба). У гостей отличился Оливер Чюлингтон. На счету Ивана Прововорова результативная передача. Никита Задоров очков в матче не набрал.

Примечательно, что на 3-й минуте второго периода Скотт Лотон не реализовал буллит.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2021, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 1
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Чюлингтон (Годро, Линдхольм) – 10:31' (5x5)   1:1 Хейз (Ристолайнен) – 24:37' (5x5)   2:1 Аткинсон (Кутюрье, Проворов) – 60:45' (3x3)
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