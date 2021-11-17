Коннор Макдэвид повторил достижение Яромира Ягра 22-летней давности
Поделиться
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» (5:2).
При этом капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами, благодаря чему смог продлить серию с набранными очками. Макдэвид стал четвёртым игроком за последние 25 лет, набравшим очки как минимум в 15 матчах кряду со старта сезона. На этом временном отрезке рекорд принадлежит Дэни Хитли из «Оттавы» (22 матча в сезоне-2005/2006).
Второе место занимает Хенрик Зеттерберг из «Детройта» (17 игр в сезоне-2007/2008), а Макдэвид повторил достижение Яромира Ягра, который 22 года назад выдал такую же серию в составе «Питтсбурга» (15 матчей в сезоне-1999/2000).
Комментарии
- 17 ноября 2021
-
07:15
-
07:09
-
07:06
-
07:01
-
07:00
-
06:48
-
06:45
-
06:35
-
06:35
-
06:20
-
06:11
-
05:54
-
05:41
-
04:11
-
03:56
-
00:01
- 16 ноября 2021
-
23:48
-
23:28
-
22:58
-
22:32
-
22:10
-
21:52
-
21:45
-
21:18
-
20:58
-
20:35
-
20:12
-
20:00
-
19:57
-
19:41
-
19:29
-
19:21
-
18:40
-
18:23
-
17:59
Партнерский контент