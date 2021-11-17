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Коннор Макдэвид повторил достижение Яромира Ягра 22-летней давности

Коннор Макдэвид повторил достижение Яромира Ягра 22-летней давности
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» (5:2).

При этом капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами, благодаря чему смог продлить серию с набранными очками. Макдэвид стал четвёртым игроком за последние 25 лет, набравшим очки как минимум в 15 матчах кряду со старта сезона. На этом временном отрезке рекорд принадлежит Дэни Хитли из «Оттавы» (22 матча в сезоне-2005/2006).

Второе место занимает Хенрик Зеттерберг из «Детройта» (17 игр в сезоне-2007/2008), а Макдэвид повторил достижение Яромира Ягра, который 22 года назад выдал такую же серию в составе «Питтсбурга» (15 матчей в сезоне-1999/2000).

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