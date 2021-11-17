Передача Барабанова помогла «Сан-Хосе» обыграть «Миннесоту»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уйалд» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Миннесоте на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
В составе победителей забивали Марио Ферраро, Тимо Майер, Эрик Карлссон и Томаш Гертл. У гостей отличился Йоэль Эрикссон Эк. На счету Александра Барабанова результативная передача. У Кирилла Капризова коэффициент полезности «-2».
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.
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