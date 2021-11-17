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Передача Барабанова помогла «Сан-Хосе» обыграть «Миннесоту»

Передача Барабанова помогла «Сан-Хосе» обыграть «Миннесоту»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уйалд» принимала «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Миннесоте на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей забивали Марио Ферраро, Тимо Майер, Эрик Карлссон и Томаш Гертл. У гостей отличился Йоэль Эрикссон Эк. На счету Александра Барабанова результативная передача. У Кирилла Капризова коэффициент полезности «-2».

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал для клуба вторым подряд, а также третьим за всю историю франшизы.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2021, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 4
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Ферраро (Кутюр, Майер) – 05:55' (5x5)   0:2 Майер (Власик, Кутюр) – 19:16' (5x5)   1:2 Эрикссон Эк (Фиала, Бродин) – 25:25' (5x5)   1:3 Карлссон (Миддлтон, Балцерс) – 29:32' (4x4)   1:4 Гертл (Барабанов, Балцерс) – 49:25' (5x5)
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