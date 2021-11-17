Александр Овечкин превзошёл результат Венсана Лекавалье по сыгранным матчам в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» принимает «Вашингтон Кэпиталз» (1:0, завершён первый период).

В этом матче принимает участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Капитан столичной команды проводит 1213-й матч за карьеру в НХЛ. 36-летний форвард вышел на 109-е место в лиге по этому показателю, превзойдя результат завершившего карьеру Венсана Лекавалье. Следующей целью для россиянина является результат Клода Лемье (1215).

На четвёртой минуте матча счёт в игре открыл защитник «Анахайма» Кэм Фаулер, ассистентами которого выступили Трой Терри и Райан Гецлаф. Для 36-летнего Гецлафа это очко стало 1000-м за карьеру в НХЛ и клубе. Канадский форвард стал первым игроком в истории «Анахайма», кому покорилось это достижение. Вся команда «Дакс» выбежала на лёд, чтобы поздравить своего капитана с историческим достижением.