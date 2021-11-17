«Виннипег» обыграл «Эдмонтон», Свечников очков не набрал
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
В составе победителей забивали Адам Лаури, Николай Элерс, Пьер-Люк Дюбуа, Марк Шайфли и Кайл Коннор. У гостей дважды отличился лучший снайпер НХЛ текущего сезона Леон Драйзайтль. Российский нападающий хозяев Евгений Свечников очков не набрал. Всего хоккеист провёл на площадке чуть больше 10-ти минут.
В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.
НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2021, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Лаури – 02:09' (5x5) 2:0 Элерс (Копп, Моррисси) – 26:59' (5x5) 3:0 Дюбуа (Моррисси, Шмидт) – 30:01' (5x4) 4:0 Шайфли (Стэнли, Демело) – 39:22' (5x5) 4:1 Драйзайтль (Макдэвид, Нурс) – 42:33' (5x3) 4:2 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 43:48' (5x4) 5:2 Коннор (Уилер) – 58:23' (en)
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