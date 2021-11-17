Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Виннипег» обыграл «Эдмонтон», Свечников очков не набрал

«Виннипег» обыграл «Эдмонтон», Свечников очков не набрал
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей забивали Адам Лаури, Николай Элерс, Пьер-Люк Дюбуа, Марк Шайфли и Кайл Коннор. У гостей дважды отличился лучший снайпер НХЛ текущего сезона Леон Драйзайтль. Российский нападающий хозяев Евгений Свечников очков не набрал. Всего хоккеист провёл на площадке чуть больше 10-ти минут.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2021, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Лаури – 02:09' (5x5)   2:0 Элерс (Копп, Моррисси) – 26:59' (5x5)   3:0 Дюбуа (Моррисси, Шмидт) – 30:01' (5x4)   4:0 Шайфли (Стэнли, Демело) – 39:22' (5x5)   4:1 Драйзайтль (Макдэвид, Нурс) – 42:33' (5x3)   4:2 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 43:48' (5x4)   5:2 Коннор (Уилер) – 58:23' (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021