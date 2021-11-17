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«Детройт» в гостях проиграл «Далласу»

«Детройт» в гостях проиграл «Далласу»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей забивали Джейсон Робертсон (дубль), Райан Сутер, Джейми Бенн и Роопе Хинц. У гостей отличились Филип Задина и Дилан Ларкин. Российские хоккеисты результативными действиями не отметились. У Владислава Наместникова коэффициент полезности «-4». У Дениса Гурьянова «+1». Александр Радулов очков не набрал.

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2021, среда. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 2
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Сутер (Факса, Робертсон) – 13:33' (5x5)   2:0 Бенн (Хейсканен) – 21:06' (5x5)   3:0 Хинц (Линделль) – 27:24' (5x5)   3:1 Задина (Ганье, Стаал) – 29:09' (5x5)   3:2 Ларкин (Зайдер, Рэймонд) – 34:39' (5x4)   4:2 Робертсон (Павелски, Хаканпяя) – 43:48' (5x5)   5:2 Робертсон (Гленденинг) – 58:23' (en)
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