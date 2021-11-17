Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Адмирал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Панарин набрал 16-е очко в сезоне НХЛ, выполнив передачу на Какко на пустые ворота

Панарин набрал 16-е очко в сезоне НХЛ, выполнив передачу на Какко на пустые ворота
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей забивали Каапо Какко, Крис Крайдер и Жюльен Готье. У гостей отличились Кристиан Дворак и Джош Андерсон. На счету Артемия Панарина одна результативная передача. На 16-й минуте матча россиянин помог отличиться Какко, выполнив финскому форварду передачу фактически на пустые ворота «Монреаля». Голкипер «Канадиенс» Кейден Примо был отыгран и ничем не мог помочь своей команде.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Россиянин набрал 16-е (4+12) очко в сезоне, всего он провёл 16 игр. Сегодня за 18:06 (1:36 – в большинстве) Панарин нанёс два броска в створ ворот, завершив матч с полезностью «+1».

Новость по теме
Артемий Панарин эффектно реализовал буллит и спас «Рейнджерс» от поражения. Видео
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021