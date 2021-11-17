Панарин набрал 16-е очко в сезоне НХЛ, выполнив передачу на Какко на пустые ворота

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимала «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.



В составе победителей забивали Каапо Какко, Крис Крайдер и Жюльен Готье. У гостей отличились Кристиан Дворак и Джош Андерсон. На счету Артемия Панарина одна результативная передача. На 16-й минуте матча россиянин помог отличиться Какко, выполнив финскому форварду передачу фактически на пустые ворота «Монреаля». Голкипер «Канадиенс» Кейден Примо был отыгран и ничем не мог помочь своей команде.

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Россиянин набрал 16-е (4+12) очко в сезоне, всего он провёл 16 игр. Сегодня за 18:06 (1:36 – в большинстве) Панарин нанёс два броска в створ ворот, завершив матч с полезностью «+1».