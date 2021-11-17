Драйзайтль значительно упрочил отрыв от Овечкина в снайперской гонке сезона НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей забивали Адам Лаури, Николай Элерс, Пьер-Люк Дюбуа, Марк Шайфли и Кайл Коннор. У гостей дважды отличился лучший снайпер НХЛ текущего сезона Леон Драйзайтль. В активе немецкого форварда стало 17 точных бросков в 15 матчах нынешней регулярки.

Драйзайтль значительно упрочил отрыв от капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в снайперской гонке сезона НХЛ. Теперь его превосходство над занимающим второе место в гонке снайперов россиянином составляет пять голов. Вместе с Овечкиным второе место делят Крис Крайдер из «Нью-Йорк Рейнджерс» и Кайл Коннор из «Виннипега» (по 12 голов).