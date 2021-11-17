19-летний Рэймонд в 18 матчах НХЛ набрал столько же очков, сколько в шведском чемпионате

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Детройт Ред Уингз». 19-летний шведский форвард Лукас Рэймонд отдал результативную передачу. Форвард в 18 матчах НХЛ набрал 18 очков. Столько же он набрал в прошлом сезоне в шведском чемпионате за 34 игры.



Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.



В составе победителей забивали Джейсон Робертсон (дубль), Райан Сутер, Джейми Бенн и Роопе Хинц. У гостей отличились Филип Задина и Дилан Ларкин. У Владислава Наместникова коэффициент полезности «-4». У Дениса Гурьянова «+1». Александр Радулов очков не набрал.



Рэймонд был подписан «Детройтом» 17 апреля 2021 года на трёхлетний контракт новичка. Дебютировал нападающий 14 октября в матче с «Тампой-Бэй Лайтнинг», в дебютной игре ему сразу же удалось отдать голевую передачу.