19-летний Рэймонд в 18 матчах НХЛ набрал столько же очков, сколько в шведском чемпионате

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Детройт Ред Уингз». 19-летний шведский форвард Лукас Рэймонд отдал результативную передачу. Форвард в 18 матчах НХЛ набрал 18 очков. Столько же он набрал в прошлом сезоне в шведском чемпионате за 34 игры.
Встреча прошла в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
В составе победителей забивали Джейсон Робертсон (дубль), Райан Сутер, Джейми Бенн и Роопе Хинц. У гостей отличились Филип Задина и Дилан Ларкин. У Владислава Наместникова коэффициент полезности «-4». У Дениса Гурьянова «+1». Александр Радулов очков не набрал.
Рэймонд был подписан «Детройтом» 17 апреля 2021 года на трёхлетний контракт новичка. Дебютировал нападающий 14 октября в матче с «Тампой-Бэй Лайтнинг», в дебютной игре ему сразу же удалось отдать голевую передачу.
- 17 ноября 2021
-
08:54
-
08:43
-
08:27
-
08:01
-
07:54
-
07:40
-
07:37
-
07:28
-
07:21
-
07:15
-
07:09
-
07:06
-
07:01
-
07:00
-
06:48
-
06:45
-
06:35
-
06:35
-
06:20
-
06:11
-
05:54
-
05:41
-
04:11
-
03:56
-
00:01
- 16 ноября 2021
-
23:48
-
23:28
-
22:58
-
22:32
-
22:10
-
21:52
-
21:45
-
21:18
-
20:58
-
20:35