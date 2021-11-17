Результативная передача Свечникова помогла «Каролине» в гостях выиграть у «Вегаса»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.



В составе победителей забивали Тони Деанджело, Себастьян Ахо, Сет Джарвис и Винсент Трочек. У хозяев отличились Бретт Хауден и Ши Теодор. На счету российского форварда гостей Андрея Свечникова результативная передача. У Свечникова коэффициент полезности «+1». У Евгения Дадонова «-1».



В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.