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Результативная передача Свечникова помогла «Каролине» в гостях выиграть у «Вегаса»

Результативная передача Свечникова помогла «Каролине» в гостях выиграть у «Вегаса»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе победителей забивали Тони Деанджело, Себастьян Ахо, Сет Джарвис и Винсент Трочек. У хозяев отличились Бретт Хауден и Ши Теодор. На счету российского форварда гостей Андрея Свечникова результативная передача. У Свечникова коэффициент полезности «+1». У Евгения Дадонова «-1».

В текущем сезоне НХЛ команды разделены на две конференции – Западную и Восточную. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой из них выйдут в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2021, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Деанджело (Нечас, Трочек) – 11:07' (5x5)   0:2 Ахо (Терявяйнен, Свечников) – 19:03' (5x4)   1:2 Хауден (Хаттон, Коглан) – 22:53' (5x5)   2:2 Теодор (Стоун, Стивенсон) – 24:12' (5x5)   2:3 Джарвис (Бир, Ахо) – 41:11' (5x5)   2:4 Трочек (Терявяйнен, Нечас) – 53:41' (5x5)
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