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Ривз объяснил, почему не стал драться с Суббэном после того, как тот травмировал Бле

Ривз объяснил, почему не стал драться с Суббэном после того, как тот травмировал Бле
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Ривз ответил на вопрос, почему не вступился за партнёра по команде Сэмми Бле, который в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» в результате контакта с Пи Кей Суббэном получил разрыв крестообразной связки.

«Суббэн не стал бы со мной драться. Что бы случилось? Мне бы дали штраф за удар соперника, а они бы играли в большинстве? Лучше попытаться опрокинуть его головой вниз с помощью силового приёма или как-нибудь в этом духе», — цитирует Ривза журналист Винс Меркольяно в своём «твиттере».

Уже в следующем матче своей команды Ривз поучаствовал в драке с нападающим «Монреаль Канадиенс» Майклом Пеццеттой. Сам Райан иронично прокомментировал эпизод: «Он просто сумасшедший, решивший прославиться?»

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