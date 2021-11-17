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«Вашингтон» в овертайме проиграл «Анахайму». «Дакс» выиграли восьмой матч подряд

«Вашингтон» в овертайме проиграл «Анахайму». «Дакс» выиграли восьмой матч подряд
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Анахайме на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме — 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 1:0).

В составе «Анахайма» отличились Кэм Фаулер и Тревор Зеграс (дважды). Победный гол в овертайме на счету Зергаса.

За «Вашингтон» голы забили Гаррет Пилон и Том Уилсон. Российские легионеры Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились.

«Вашингтон» прервал победную серию, которая насчитывала четыре матча, а «Анахайм» одержал уже восьмую победу подряд. «Дакс» продолжают возглавлять турнирную таблицу Западной конференции, тогда как «Кэпиталз» в таблице Востока располагаются на третьей строчке.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2021, среда. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 2
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Фаулер (Гецлаф, Терри) – 03:32' (5x5)   1:1 Пилон (Фегервары, Карлсон) – 45:36' (5x5)   2:1 Зеграс (Милано) – 50:00' (5x5)   2:2 Уилсон (Карлсон, Фегервары) – 57:28' (5x5)   3:2 Зеграс (Линдхольм, Хенрик) – 64:14' (3x3)
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