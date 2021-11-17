«Вашингтон» в овертайме проиграл «Анахайму». «Дакс» выиграли восьмой матч подряд

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Анахайме на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме — 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 1:0).



В составе «Анахайма» отличились Кэм Фаулер и Тревор Зеграс (дважды). Победный гол в овертайме на счету Зергаса.



За «Вашингтон» голы забили Гаррет Пилон и Том Уилсон. Российские легионеры Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились.



«Вашингтон» прервал победную серию, которая насчитывала четыре матча, а «Анахайм» одержал уже восьмую победу подряд. «Дакс» продолжают возглавлять турнирную таблицу Западной конференции, тогда как «Кэпиталз» в таблице Востока располагаются на третьей строчке.