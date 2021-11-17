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Бобровский выиграл восьмой матч в этом сезоне НХЛ, ни разу не проиграв в основное время

Бобровский выиграл восьмой матч в этом сезоне НХЛ, ни разу не проиграв в основное время
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Очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги завершился победой «Флорида Пантерз» над «Нью-Йорк Айлендерс» (6:1). Одним из героев встречи стал голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, на счету которого 27 сейвов.

Для самого Бобровского этот матч стал уже восьмым победным в сезоне — Сергей не проиграл ещё ни одной игры вц основное время. Стоит отметить, что россиянин остаётся единственным основным голкипером с нулём поражений в основное время в этом сезоне.

В нынешнем сезоне Бобровский принял участие в 10-ти матчах, пропустил 17 шайб и не провёл ни одного сухого матча.

«Флорида» продолжает возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции НХЛ. В 16 проведённых матчах команда набрала 25 очков.

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