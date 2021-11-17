Глотов — о системе «Баффало»: устал жить завтраками

Нападающий ХК «Сочи» Василий Глотов рассказал о причинах возвращения из Северной Америки в Россию. С 2016 по 2018 год он находился в системе «Баффало Сэйбрз», однако за основную команду так и не сыграл. Начиная с 2019 года хоккеист выступает в КХЛ.

«В том клубе («Баффало Сэйбрз». – Прим. «Чемпионата»), которому принадлежали права, в меня просто не верили и даже не хотели рассматривать меня на будущее. Я находился у них в определённой нише, ходил и каждый день кушал завтраки. Просто посчитал, что наступит переломный момент, когда мне будет уже не 18 лет и нужно будет принять решение о переходе на профессиональный уровень. Пытаться заиграть в России, а не пробиваться в Америке. Так и получилось, что вернулся и не жалею о своём выборе. Если один клуб в меня не поверил, это не значит, что не поверят другие. Вот и всё.

Все тренировочные лагеря в «Баффало» сильнее всего остались в памяти, потому что я показывал хороший уровень. По тем кэмпам лично у меня к себе нет ни одного вопроса. Я их проводил на 250%. Но затем возвращался за практикой в ECHL и ничего не менялось – доверия не прибавлялось», — сказал Глотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.