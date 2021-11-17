Кузнецов выиграл всего 6 из 22 вбрасываний в матче с «Анахаймом»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов провёл невыразительный матч НХЛ с «Анахайм Дакс» (2:3, ОТ). Помимо отрицательного коэффициента полезности (-2) и отсутствия результативных действий, форвард выиграл всего шесть вбрасываний из 22. Чаще всего его оппонентом на «точке» был Райан Гецлаф, у которого 14 из 16 выигранных вбрасываний.



По итогам сегодняшнего матча «Вашингтон» прервал победную серию, которая насчитывала четыре игры, а «Анахайм» одержал уже восьмую победу подряд. «Дакс» возглавили турнирную таблицу Западной конференции, тогда как «Кэпиталз» в таблице Востока располагаются на третьей строчке.



Стоит отметить, что в матче с «Анахаймом» неудачно сыграл и Александр Овечкин — впервые в сезоне россиянин оформил коэффициент полезности "-2".

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