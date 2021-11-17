Кузнецов выиграл всего 6 из 22 вбрасываний в матче с «Анахаймом»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов провёл невыразительный матч НХЛ с «Анахайм Дакс» (2:3, ОТ). Помимо отрицательного коэффициента полезности (-2) и отсутствия результативных действий, форвард выиграл всего шесть вбрасываний из 22. Чаще всего его оппонентом на «точке» был Райан Гецлаф, у которого 14 из 16 выигранных вбрасываний.
По итогам сегодняшнего матча «Вашингтон» прервал победную серию, которая насчитывала четыре игры, а «Анахайм» одержал уже восьмую победу подряд. «Дакс» возглавили турнирную таблицу Западной конференции, тогда как «Кэпиталз» в таблице Востока располагаются на третьей строчке.
Стоит отметить, что в матче с «Анахаймом» неудачно сыграл и Александр Овечкин — впервые в сезоне россиянин оформил коэффициент полезности "-2".
- 17 ноября 2021
-
10:19
-
09:58
-
09:34
-
09:22
-
09:17
-
09:08
-
08:54
-
08:43
-
08:27
-
08:01
-
07:54
-
07:40
-
07:37
-
07:28
-
07:21
-
07:15
-
07:09
-
07:06
-
07:01
-
07:00
-
06:48
-
06:45
-
06:35
-
06:35
-
06:20
-
06:11
-
05:54
-
05:41
-
04:11
-
03:56
-
00:01
- 16 ноября 2021
-
23:48
-
23:28
-
22:58
-
22:32