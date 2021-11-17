Драйзайтль оторвался от Макдэвида и Овечкина в бомбардирской гонке сезона НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.



В составе победителей забивали Адам Лаури, Николай Элерс, Пьер-Люк Дюбуа, Марк Шайфли и Кайл Коннор. У гостей дважды отличился лучший снайпер НХЛ текущего сезона Леон Драйзайтль. В активе немецкого форварда стало 33 набранных очка в 15 матчах нынешней регулярки.



Драйзайтль упрочил отрыв от своего партнёра по «Эдмонтону» в бомбардирской гонке сезона НХЛ. Теперь его превосходство над занимающим второе место Коннором Макдэвидом составляет 4 очка. На третьем месте располагается российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

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