Немировски — о поражении от «Салавата»: не день «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал поражение своей команды в матче КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (0:2).



«Приятно видеть болельщиков на трибунах. К сожалению, не смогли их порадовать. Игра была нормальная, создавали много моментов. Но когда не забиваешь, сложно рассчитывать на победу. Юха Метсола сыграл отлично. Готовимся к следующей игре.



Матч напомнил встречу с «Авангардом» (нижегородцы проиграли 0:1. — Прим. Чемпионата"). У них была установка: ждать контратаки, обороняться. Они откатывались, мы все равно довозили шайбу до ворота, но не могли добить её на пятаке.



Сегодня был не наш день. Сколько раз она шла мимо вратаря, но там лежал защитник. Оборона действовала грамотно», — цитирует Немировски «ГорОбзор».