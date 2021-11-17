Лебрюн: если ковид будет угрожать сезону, профсоюз будет на стороне НХЛ в вопросе ОИ

Журналист Пьер Лебрюн в очередной раз заявил о вероятном запрете НХЛ на участие хоккеистов лиги в Олимпийских играх 2022 года.

«Перенос матчей «Оттавы» из-за вспышки ковида ещё раз подтвердило, зачем НХЛ установила 10 января как дедлайн для отказа от Олимпиады.

Участие игроков НХЛ в Олимпиаде в Пекине никогда не было несомненным, но по-прежнему остаётся в планах. Это подтверждает очередная встреча НХЛ и профсоюза по Олимпиаде, которая прошла в понедельник. Обе стороны продолжают действовать и планировать исходя из того, что они едут в Пекин. Так будет до тех пор, пока они не поменяют решение.

Вопрос в том, что должно случиться, чтобы НХЛ отказалась от Игр? Ситуация с ковидом в «Оттаве» непростая, но чтобы не ехать в Пекин, потребуется перенос матчей не у одной команды. В соглашении по Олимпиаде не прописано точного числа перенесённых матчей, после которого можно выходить из соглашения.

Ближе к 10 января НХЛ и профсоюз честно и добросовестно обсудят, как обстоят дела. Профсоюз очень хочет поехать, но с точки зрения бизнеса он будет обеспокоен так же сильно, как и лига, если из-за ковида перенесут слишком много матчей. Потому что доходы делятся 50 на 50.

Если вспышки болезни и переносы матчей будут угрожать экономической эффективности полноценного сезона, думаю, профсоюз будет на одной стороне с НХЛ в вопросе отказа от Олимпиады. Но сейчас профсоюз планирует быть в Пекине и надеется, что ситуация с ковидом не обострится.

Также надо следить за ситуацией с ковидом в Китае. Она также остаётся поводом для беспокойства как у НХЛ, так и профсоюза», — цитирует ЛеБрюна The Athletic.