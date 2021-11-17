Ларкин не доиграл матч с «Далласом» из-за ковида. Положительный тест пришёл во время игры
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Форвард «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин не смог завершить матч регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (2:5) из-за заражения коронавирусом. Об этом сообщил главный тренер команды Джефф Блэшилл.
Учитывая то, что Ларкин успел провести на льду чуть более 12 минут (и даже отметиться голом) и лишь потом завершил игру, вероятно, положительный тест на COVID-19 пришёл в клуб прямо во время игры.
В текущем сезоне 25-летний Ларкин провёл в Национальной хоккейной лиге 14 матчей, в которых отметился восемью заброшенными шайбами и шестью результативными передачами.
В 18 матчах регулярного чемпионата «Детройт» набрал 18 очков, что позволяет команде расположиться на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции.
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