Ларкин не доиграл матч с «Далласом» из-за ковида. Положительный тест пришёл во время игры

Форвард «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин не смог завершить матч регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (2:5) из-за заражения коронавирусом. Об этом сообщил главный тренер команды Джефф Блэшилл.

Учитывая то, что Ларкин успел провести на льду чуть более 12 минут (и даже отметиться голом) и лишь потом завершил игру, вероятно, положительный тест на COVID-19 пришёл в клуб прямо во время игры.

В текущем сезоне 25-летний Ларкин провёл в Национальной хоккейной лиге 14 матчей, в которых отметился восемью заброшенными шайбами и шестью результативными передачами.

В 18 матчах регулярного чемпионата «Детройт» набрал 18 очков, что позволяет команде расположиться на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции.