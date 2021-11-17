Подколзин: быть единственным русским в составе? Думаю, так даже лучше

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин рассказал о том, каково быть единственным россиянином в составе канадской команды.
«Двоякая ситуация. Если бы в команде были русские, я, наверное, вообще бы английский не учил, а так приходится общаться. Думаю, что так даже лучше для меня — быстрее язык выучу. Но иногда тяжеловато, хочется, так сказать, с родиной пообщаться.
Как себя чувствую в команде? Со всеми общаюсь, нет такого, что я в стороне держусь. Все ребята отзывчивые, заботятся обо мне, знают, что у меня есть некоторые проблемы с английским. Часто на ужины зовут. Но, думаю, что чаще всего со шведами общаюсь и с теми, кто помоложе», — цитирует Подколзина Sport24.
В текущем сезоне 20-летний форвард провёл 14 матчей, в которых набрал 6 (3+3) очков.
- 17 ноября 2021
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