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У Кирилла Капризова только 3 гола в 15 матчах. Он проваливает сезон?

У Кирилла Капризова только 3 гола в 15 матчах. Он проваливает сезон?
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Российский нападающий Кирилл Капризов проводит далеко не самый успешный сезон в составе «Миннесоты Уайлд». В 15 матчах сезона он отметился всего тремя заброшенными шайбами. Регулярный чемпионат уроженец Кемеровской области начал и вовсе начал с восьми безголевых матчей.

В то же время 24-летний хоккеист вошёл в топ-10 действующих игроков лиги по скорости достижения 30 забитых голов. Он расположился на седьмом месте по данному показателю — 30 шайб за 67 матчей.

На первом месте находится форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (43 матча на 30 шайб), вторая строчка — за нападающим «Виннипег Джетс» Патриком Лайне (55 матчей), третье место занимает Брок Бёзер из «Ванкувер Кэнакс» (60 матчей).

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: можно ли назвать выступление Капризова на старте сезона провальным?

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