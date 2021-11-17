Кожевников: ничего страшного в поражениях «Спартака» нет. Было бы 20 — надо разговаривать

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о серии поражений московского «Спартака» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Команда Бориса Миронова проиграла в 6 матчах из 7 последних. Также «Спартак» не забивает в двух встречах подряд.

«Ничего страшного. «Спартак» играл с сильными соперниками, со средними будет всё нормально. Главного тренера менять не пора. Не надо менять каждый день. На Казань тоже нападали, всё сейчас пошло нормально. Если бы было 20 поражений, тогда надо разговаривать. А шесть игр — ну и что? Сейчас будут дома играть, потихоньку всё восстановится», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, вчера, 16 ноября, «Спартак» уступил «Ак Барсу» со счётом 0:1.