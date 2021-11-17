Стали известны подробности двух смертей за 3 дня в словацком хоккейном клубе

Стали известны новые подробности двойной трагедии в словацком хоккейном клубе «Братислава Кэпиталз». Напомним, 3 ноября ушёл из жизни нападающий команды Борис Садецки, а через два дня, 5 ноября, вице-президент и генеральный директор клуба был найден повесившимся в своём доме. О событиях рокового матча с «Дорнбирном», во время которого стало плохо Садецки, и том, что последовало за ним, рассказал нападающий Марк-Оливье Руа в интервью канадскому La presse.

«У нас было большинство, оставалось шесть секунд до конца первого периода. Я выиграл вбрасывания, мы нанесли бросок, у ворот завязалась стычка. Я увидел, как Борис Садецки падает на колени. Подумал, что он пропустил силовой, какой-то подлый тычок, который мы не заметили.

«Прозвучала сирена, я подъехал к нему, и он сказал: «Что-то мне нехорошо, Марко». Затем он упал навзничь. Мы сразу позвали врача. По глазам Бориса было понятно, что он не здесь. Глаза были стеклянными. Я сразу понял, что что-то не так, ведь если получаешь травму, то обычно можешь говорить. Мы не знали, что думать. Видели, что происходит, но это очень тяжело. Не хочется вспоминать.

Жизнь продолжалась, на следующее утро все молились о том, чтобы его состояние улучшилось. Мы ничего не знали, не думали о плохом, потому что нам сказали, что у него всё в порядке.

Тяжело было слышать такие новости. Очень тяжело. Он же не в какой-нибудь автокатастрофе погиб, мы тоже были там, видели всё. Мы были очень дружной командой, видели друг друга чаще, чем свои семьи. Не думал, что придётся столкнуться с таким в своей карьере».

Команда собралась, чтобы обсудить, как почтить память Садецки. На встрече не было только одного человека – Душана Пашека.

«Мы искали его, проверяли по WhatsApp, последний раз он был онлайн шесть часов назад. Позвонили ему, он не отвечал».

Машина Пашека была припаркована рядом с его домом. «Я подумал, он просто решил развеяться – отправился на прогулку в лес, или к озеру. Я ничего не подозревал». На следующий день команду прибила ещё одна печальная весть – Пашек покончил с собой.

«Душан был рядом с нами все четыре месяца. Мы вместе ходили обедать, он заходил к нам в гости, выглядел счастливым. В клубе он занимался абсолютно всем, он был не только генменеджером. У него всё было – большие машины, квартира. Только семьи не было. Может, ему не хватало семьи?

Каждый день я прохожу мимо арены, люди несут туда цветы, зажигают свечи. Душана знала вся Словакия, он тут хоккейная легенда, и его отца все прекрасно знали»

Позже стали известны причины самоубийства Пашека.

«В предсмертной записке он называет себя виновным в смерти игрока. Садецки перед сезоном сообщил Пашеку, что не чувствует себя на 100%, и спрашивал, не следует ли ему пройти дополнительные обследования. В этом случае игрок некоторое время не мог бы помогать команде, и Пашек сказал ему играть. Здоровье Садецки так и не проверили.

Свидетели, общавшиеся с Пашеком после смерти Садецки, подтвердили, что его потрясла эта трагедии. Он курил одну сигарету за другой. На месте самоубийства на полу валялось много окурков. Анализ подтвердил, что их курил Пашек», — цитирует словацкая Pravda источник в полиции.