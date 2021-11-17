Кожевников: кому очки нужны, играют с «Куньлунем». Зачем эта команда в КХЛ?

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об участии сборной Китая по хоккею на Олимпиаде в Пекине, а также оценил перспективы «Куньлуня» в Континентальной хоккейной лиге.

«Кому-то надо это делать, вот и поднимают вопрос с Китаем. Что делать Китаю на Олимпиаде? Пускай занимают 15-е место. Если хотят позориться, пускай играют. Что касается решения КХЛ о переносе срока дисквалификации, то пусть решают люди, которые там работают. А так, по большому счёту какая разница: будет играть Китай на ОИ или нет, будут ли им переносить сроки? Смысл? Кому очки нужны, играют с «Куньлунем». Я давно против этой команды, зачем она нужна?» — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.