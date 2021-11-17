Проворов: наши вратари придают уверенность всей команде

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов высказался по поводу травмы своего товарища по паре на старте сезона Райана Эллиса, а также выразил уверенность во вратарях команды.

«Райана преследует невезение. Сначала три игры — и травма. Потом восстановление, выход на лёд — и снова травма. Это, конечно, тяжело психологически, и команда старается его поддерживать. В то же время нам самим нужно приспосабливаться играть без него. На этот раз пусть он берёт любое время, которое потребуется ему на восстановление, чтобы вернуться полностью готовым.

С Брауном мы неплохо взаимодействовали и год назад, так что понимаем друг друга. Думаю, и у него начало сезона получилось сильным, и я сам, как мне кажется, выгляжу неплохо. Подождём, пока Райан Эллис восстановится, и посмотрим, что решат тренеры.

Думаю, наши голкиперы постепенно обретают уверенность. И, что приятно, они передают её нам. Когда ты понимаешь, что в случае чего они могут вытащить команду из любой передряги, играть гораздо легче», — приводит слова Проворова русская версия официального сайта Национальной хоккейной лиги.