Подколзин ответил на вопрос, какое техническое качество игрока больше всего ценится в НХЛ

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин рассказал о самом важном умении игрока в Национальной хоккейной лиге.

«Здесь много над чем надо работать. Реально много. Даже в плане схем игр. В России всё было немножко по-другому. В НХЛ у игрока очень мало времени на принятие решений, а решение нужно принимать правильное. К этому ещё не до конца привык. Мне даже Панарин говорил, когда мы с ним после игры разговаривали, что самое главное здесь — катание. И это правда. Если ты постоянно катаешься и находишься в движении, тебе легче играть. Только встал на две ноги, тебе уже тяжелее, а сопернику легче тебя опекать.

Главное отличие от КХЛ – в скорости? Сто процентов. Сначала надо привыкнуть к скорости, а потом научиться на этих скоростях играть и принимать правильные решения. Чем быстрее адаптируешься к этому, тем лучше», — цитирует Подколзина Sport24.

В текущем сезоне 20-летний форвард провёл 14 матчей, в которых набрал 6 (3+3) очков.