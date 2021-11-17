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Николишин: Капризов играет ничуть не хуже, чем в прошлом сезоне. Даже где-то лучше

Николишин: Капризов играет ничуть не хуже, чем в прошлом сезоне. Даже где-то лучше
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Чемпион мира и бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин поделился мнением об игре нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова в текущем сезоне НХЛ.

«У меня нет ощущения, что Капризов пока не так хорош, как в предыдущем сезоне. То, что у него не хватает, как говорят, очков, это проблема не Кирилла, а тех, кто так говорит. Посмотрите, на каком месте находится «Миннесота». Вверху Западной конференции. Капризов – основной игрок, лучший бомбардир в команде. Разбили связку с Цуккарелло? Ну и что? Это творческий процесс. Художник рисует – хочет левой, хочет правой рукой. Хочет – рисует влево, хочет – вправо. То же и здесь. Тренер так решил. Он видит, что где-то что-то не получается, захотел усилить за счёт перестановки. Обычный рабочий процесс. Считаю, что Кирилл играет ничуть не хуже, чем в прошлом году. Даже где-то лучше», — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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