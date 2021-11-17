Николишин: у Панарина упростилась игра? Мы, видимо, смотрим разный хоккей
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Чемпион мира и бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин ответил на вопрос об игре форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
«В корне не согласен с мнением, что у Артемия Панарина упростилась игра при Жераре Галлане. Посмотрите, сколько моментов он создаёт и из чего он их создаёт. Партнёры в этом году немного подросли. Не в плане мастерства, а в плане уверенности. И Лафренье, и тот же Какко. Если вы думаете, что у Артемия упростилась игра, то мы, видимо, смотрим разный хоккей», — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
Панарин набрал 16 (4+12) очков в сезоне, всего он провёл 16 игр.
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