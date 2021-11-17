Защитник «Вегаса» Мироманов ответил на вопрос, сможет ли Овечкин догнать Гретцки

Защитник «Вегаса» Даниил Мироманов прокомментировал снайперскую погоню форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за Уэйном Гретцки. На данный момент 36-летний россиянин забросил в НХЛ 742 шайбы. Чтобы побить рекорд легендарного канадца, Овечкину необходимо забросить ещё 153 шайбы.

«Мы с русскими парнями иногда обсуждаем, когда Ови забивает. А так все стараются сфокусироваться на своей игре. Естественно, мы рады за него. Все знают, что он лучший снайпер НХЛ.

Реально ли ему догнать Гретцки? Да, он догонит. Он даже не думает сбавлять обороты. Только несколько хоккеистов в мире способны так играть. Видно, что, когда он забивает гол, он радуется, будто бы это первый гол. Он живёт этим и одержим хоккеем. Поэтому у него такой успех», — приводит слова Мироманова «Спорт-экспресс».