Лео Комаров дебютирует за СКА в матче КХЛ с «Локомотивом»

СКА объявил состав на матч с ярославским «Локомотивом», сообщается на официальной странице петербургского клуба в «Твиттере».

Отметим, за клуб из Санкт-Петербурга дебютирует бывший нападающий «Айлендерс» Лео Комаров, подписавший контракт со СКА 15 ноября. Комаров выступит в тройке с Никитой Гусевым и Артёмом Швец-Роговым.

Пятёрки выглядят следующим образом:

Фантенберг — Кирсанов, Кузьменко — Воробьёв — Бурдасов;

Робинсон — Паутов, Гусев — Комаров — Швец-Роговой;

Пыленков — Фальковский, Галимов — Моисеев — Кетов;

Коромыслов, Марченко — Морозов — Хуснутдинов; Цицюра.

Место в воротах займёт Ларс Юханссон. Его сменщиком станет Дмитрий Николаев.

Матч регулярного чемпионата КХЛ начнётся в 19:30. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.