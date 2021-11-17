Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Адмирал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лео Комаров дебютирует за СКА в матче КХЛ с «Локомотивом»

Лео Комаров дебютирует за СКА в матче КХЛ с «Локомотивом»
Комментарии

СКА объявил состав на матч с ярославским «Локомотивом», сообщается на официальной странице петербургского клуба в «Твиттере».

Отметим, за клуб из Санкт-Петербурга дебютирует бывший нападающий «Айлендерс» Лео Комаров, подписавший контракт со СКА 15 ноября. Комаров выступит в тройке с Никитой Гусевым и Артёмом Швец-Роговым.

Пятёрки выглядят следующим образом:

Фантенберг — Кирсанов, Кузьменко — Воробьёв — Бурдасов;
Робинсон — Паутов, Гусев — Комаров — Швец-Роговой;
Пыленков — Фальковский, Галимов — Моисеев — Кетов;
Коромыслов, Марченко — Морозов — Хуснутдинов; Цицюра.

Место в воротах займёт Ларс Юханссон. Его сменщиком станет Дмитрий Николаев.

Матч регулярного чемпионата КХЛ начнётся в 19:30. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«В Финляндии тоже писали, что я идиот». В КХЛ возвращается самый ненавидимый игрок «В Финляндии тоже писали, что я идиот». В КХЛ возвращается самый ненавидимый игрок
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021