Лео Комаров дебютирует за СКА в матче КХЛ с «Локомотивом»

СКА объявил состав на матч с ярославским «Локомотивом», сообщается на официальной странице петербургского клуба в «Твиттере».
Отметим, за клуб из Санкт-Петербурга дебютирует бывший нападающий «Айлендерс» Лео Комаров, подписавший контракт со СКА 15 ноября. Комаров выступит в тройке с Никитой Гусевым и Артёмом Швец-Роговым.
Пятёрки выглядят следующим образом:
Фантенберг — Кирсанов, Кузьменко — Воробьёв — Бурдасов;
Робинсон — Паутов, Гусев — Комаров — Швец-Роговой;
Пыленков — Фальковский, Галимов — Моисеев — Кетов;
Коромыслов, Марченко — Морозов — Хуснутдинов; Цицюра.
Место в воротах займёт Ларс Юханссон. Его сменщиком станет Дмитрий Николаев.
Матч регулярного чемпионата КХЛ начнётся в 19:30. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 17 ноября 2021
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