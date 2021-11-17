«Нефтехимик» впервые за 14 матчей обыграл «Автомобилист» в КХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» обыграл «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 4:3 (1:1, 0:2, 2:1) в пользу подопечных Олега Леонтьева.
Отметим, что перед этой встречей последний раз «Нефтехимик» обыгрывал «Автомобилист» 20 ноября 2018 года (6:2).
КХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2021, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 4
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Шафигуллин – 16:41' (5x5) 1:1 Спунер (Блэкер, Мэйсек) – 18:13' (5x4) 1:2 Галимов (Шафигуллин) – 21:32' (4x5) 1:3 Попов (Секстон) – 30:10' (5x5) 2:3 Шумаков – 51:18' (5x4) 2:4 Купцов (Кнот) – 52:42' (5x5) 3:4 Да Коста (Принс, Шумаков) – 59:25' (6x5)
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» 19 ноября в Челябинске сыграет с «Трактором». «Автомобилист» в тот же день встретится на домашнем льду с «Амуром».
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