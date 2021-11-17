«Нефтехимик» впервые за 14 матчей обыграл «Автомобилист» в КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» обыграл «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 4:3 (1:1, 0:2, 2:1) в пользу подопечных Олега Леонтьева.

Отметим, что перед этой встречей последний раз «Нефтехимик» обыгрывал «Автомобилист» 20 ноября 2018 года (6:2).

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» 19 ноября в Челябинске сыграет с «Трактором». «Автомобилист» в тот же день встретится на домашнем льду с «Амуром».