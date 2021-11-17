«Трактор» по буллитам обыграл «Сибирь» и закрепился на 2-й строчке Восточной конференции

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» обыграл «Сибирь». Встреча проходила на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске и завершилась со счётом 2:2 (1:0, 1:2, 0:0, 2:1 Б) в пользу хозяев льда.

В следующем матче «Трактор» 19 ноября сыграет дома с «Нефтехимиком», а «Сибирь» отправится на выезд в Санкт-Петербург, где встретится со СКА.