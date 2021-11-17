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«Трактор» по буллитам обыграл «Сибирь» и закрепился на 2-й строчке Восточной конференции

«Трактор» по буллитам обыграл «Сибирь» и закрепился на 2-й строчке Восточной конференции
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» обыграл «Сибирь». Встреча проходила на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске и завершилась со счётом 2:2 (1:0, 1:2, 0:0, 2:1 Б) в пользу хозяев льда.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2021, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Б
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Основин (Карпухин, Ткачёв) – 06:17' (5x5)   2:0 Тертышный (Бэйлен, Ткачёв) – 25:22' (5x4)   2:1 Миловзоров (Голубев) – 34:11' (5x5)   2:2 Чесалин (Чайковски, Литовченко) – 36:22' (5x5)   3:2 Ткачёв – 65:00' (ПБ)

В следующем матче «Трактор» 19 ноября сыграет дома с «Нефтехимиком», а «Сибирь» отправится на выезд в Санкт-Петербург, где встретится со СКА.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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