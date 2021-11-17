Нападающему «Флориды» Баркову не потребуется операция после травмы колена в матче НХЛ

Лучший бомбардир в истории «Флориды Пантерз» Александр Барков вернётся в строй на следующей неделе, сообщает журналист Джеймсон Олив в «Твиттере». Баркову не потребуется операция после травмы колена, которую он получил в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:1).

Напомним, Александр Барков не смог завершить матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:1). На старте второй четверти, когда команда 26-летнего финна уже вела со счётом 4:0, защитник соперника Скотт Мейфилд жёстко встретил Баркова и травмировал ему колено.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

В текущем сезоне Барков провёл за «Пантерз» 15 матчей, в которых отметился девятью заброшенными шайбами и восемью результативными передачами.