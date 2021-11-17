«Стереотипы о медведях и водке уже ушли». Мироманов — об отношении иностранцев к России

Защитник «Вегас Голден Найтс» Даниил Мироманов ответил на вопрос о стереотипах иностранцев о России.

«Легко ли адаптировался к американскому менталитету? Да. У меня и девушка — американка. Я седьмой год в Америке, всю кухню знаю наизусть.

Расспрашивают ли партнёры о России? Конечно, постоянно. Много кто был в России или Европе. Отзываются о Москве, о Питере хорошими словами. Эти стереотипы — медведи, водка — уже ушли.

Как Лас-Вегас справляется с пандемией? Не знаю, сколько процентов жителей Америки вакцинировались, но масок уже почти нет. Жизнь вернулась к норме, люди забыли уже о коронавирусе. Полные стадионы, всё открыто. Очень приятно видеть болельщиков на трибунах», — приводит слова Мироманова «Спорт-Экспресс».