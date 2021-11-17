Секстон — о победе над «Автомобилистом»: не самая красивая игра в исполнении «Нефтехимика»

Форвард «Нефтехимика» Дэн Секстон подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (4:3). Отметим, что Секстон выступал за екатеринбуржцев в период с 2018 по 2021 год.

«Возможно, это была не самая красивая игра в нашем исполнении, но мы взяли важные два очка, что сейчас очень необходимы для нас. Сейчас нам нужно посмотреть на видео некоторые моменты матча и готовиться к игре в Челябинске.

Знал ли я какие-то секреты игры «Автомобилиста»? Нет, меня никто об этом не спрашивал. Мы знали, что у них очень хорошее большинство, а мы хорошо играем «5 на 5». Нам нужно было играть без удалений.

Думаю, что ключевым был наш четвёртый гол, потому что игра стала несколько нервной, но мы смогли быстро ответить на шайбу соперника. Это позволило нам быть чуть увереннее.

В чём было сегодня наше преимущество? В игре «5 на 5», намного лучше играли в равных составах. Не давали им шансов. Соперник нам смог забить, только имея лишнего игрока», — приводит слова Секстона пресс-служба «Нефтехимика».