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«Авангард» уверенно обыграл «Куньлунь». Грицюк забил в 3-м матче подряд

«Авангард» уверенно обыграл «Куньлунь». Грицюк забил в 3-м матче подряд
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Сегодня, 17 ноября, в Мытищах на «Арене-Мытищи» «Куньлунь Ред Стар» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой «Авангарда» со счётом 4:1 (0:0, 1:0, 3:1).

КХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2021, среда. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
1 : 4
Авангард
Омск
0:1 Каски (Цегларик, Толчинский) – 26:11' (5x4)   0:2 Сошников (Готовец, Толчинский) – 48:05' (5x5)   1:2 Челиос – 48:45' (5x5)   1:3 Дедунов (Готовец, Жарков) – 56:34' (5x5)   1:4 Грицюк (Найт) – 58:22' (en)

В следующем матче «Авангард» сыграет с «Металлургом» 19 ноября, а «Куньлунь» 20 ноября отправится на выезд в Подольск, где сразится с «Витязем».

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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