«Авангард» уверенно обыграл «Куньлунь». Грицюк забил в 3-м матче подряд

Сегодня, 17 ноября, в Мытищах на «Арене-Мытищи» «Куньлунь Ред Стар» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась победой «Авангарда» со счётом 4:1 (0:0, 1:0, 3:1).

В следующем матче «Авангард» сыграет с «Металлургом» 19 ноября, а «Куньлунь» 20 ноября отправится на выезд в Подольск, где сразится с «Витязем».