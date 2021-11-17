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ЦСКА заменил вратаря четвёртым полевым при игре в овертайме в матче с «Динамо»

ЦСКА заменил вратаря четвёртым полевым при игре в овертайме в матче с «Динамо»
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Тренер московского ЦСКА Сергей Фёдоров заменил вратаря своей команды в овертайме матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Динамо».

Голкипер армейцев Иван Федотов был заменён на четвёртого полевого хоккеиста. В овертайме команды шайб не забросили и игра перешла в серию буллитов.

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