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«Адмирал» потерпел 8-е поражение в 9 последних матчах, проиграв «Йокериту»

«Адмирал» потерпел 8-е поражение в 9 последних матчах, проиграв «Йокериту»
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» обыграл «Адмирал». Встреча проходила на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки и завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2021, среда. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
Окончен
4 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Йенсен (О'Нилл, Лескинен) – 06:45' (5x5)   1:1 Обидин (Грачёв) – 09:42' (4x5)   2:1 О'Нилл (Шрёдер, Фриман) – 12:02' (5x5)   3:1 Бьёрнинен (О'Нилл, Грант) – 16:27' (5x4)   4:1 Юнттила – 59:10' (5x5)

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» встретится со «Спартаком» 20 ноября, а «Адмирал» 19 ноября отправится в Нижний Новгород, где сыграет с «Торпедо».

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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