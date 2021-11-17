«Адмирал» потерпел 8-е поражение в 9 последних матчах, проиграв «Йокериту»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» обыграл «Адмирал». Встреча проходила на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки и завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Лаури Марьямяки.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» встретится со «Спартаком» 20 ноября, а «Адмирал» 19 ноября отправится в Нижний Новгород, где сыграет с «Торпедо».