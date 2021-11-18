О’Делл прижал Киселевича к борту, Конь подсел к чирлидершам. Фото победы «Динамо» над ЦСКА

17 ноября в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 3:2 Б (0:1, 1:0, 1:1, 3:1 Б) в пользу подопечных Алексея Кудашова.
В составе хозяев забивали Семён Панкратов и Константин Окулов. У гостей отличились Вадим Шипачёв и Дмитрий Рашевский. В буллитной серии победу «Динамо» принёс Эрик О`Делл.
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги матча.
«Была равная игра. Она неслучайно дошла до буллитов, в которых нам чуть больше повезло. Был ли удивлён решению Фёдорова заменить вратаря на полевого игрока? Да. немного удивился. Промах Галиева по пустым воротам? Получилось так, что играли в меньшинстве. Но мы знали, что ребята умеют читать игру, перехватят шайбу и создадут момент. В принципе так и произошло, но бросок был неточным. Когда ждать Якимова? Скоро, он на подходе. Отказ от Панкратова? У нас много других молодых ребят».
Московское «Динамо» 20 ноября откроет домашнюю серию матчем с «Салаватом Юлаевым». ЦСКА 19 ноября отправится на выезд в Минск, где сыграет с местным «Динамо».
Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Йокерит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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