Защитник СКА Лехтонен пропустит не меньше месяца из-за перелома ступни

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал итог матча с ярославским «Локомотивом» (1:3). Также Брагин упомянул, что защитник Микко Лехтонен пропустит не меньше месяца из-за травмы.

«Не мешают ли новые игроки нарабатывать сочетания? Думаю, с каждой игрой будет ещё лучше. Зыков на подходе, Волков на подходе, Кемппайнен тоже, надеемся. Это боевые единицы. Гусев уже стал играть более остро, бросает со всех позиций. Ему голик-два забить, и пойдёт. У Лехтонена перелом ступни, месяц минимум его не будет», — сказал Брагин на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что в матче с петербуржцами форвард ярославской команды Александр Полунин оформил первый хет-трик в карьере.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома встретится с «Сибирью».