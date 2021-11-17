Защитник СКА Лехтонен пропустит не меньше месяца из-за перелома ступни

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал итог матча с ярославским «Локомотивом» (1:3). Также Брагин упомянул, что защитник Микко Лехтонен пропустит не меньше месяца из-за травмы.
«Не мешают ли новые игроки нарабатывать сочетания? Думаю, с каждой игрой будет ещё лучше. Зыков на подходе, Волков на подходе, Кемппайнен тоже, надеемся. Это боевые единицы. Гусев уже стал играть более остро, бросает со всех позиций. Ему голик-два забить, и пойдёт. У Лехтонена перелом ступни, месяц минимум его не будет», — сказал Брагин на послематчевой пресс-конференции.
Отметим, что в матче с петербуржцами форвард ярославской команды Александр Полунин оформил первый хет-трик в карьере.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома встретится с «Сибирью».
- 17 ноября 2021
-
23:51
-
23:34
-
23:25
-
23:22
-
23:22
-
23:11
-
23:06
-
23:04
-
23:01
-
22:58
-
22:55
-
22:52
-
22:50
-
22:45
-
22:18
-
22:15
-
22:08
-
22:02
-
21:59
-
21:49
-
21:47
-
21:41
-
21:33
-
21:22
-
21:11
-
20:56
-
20:30
-
20:15
-
20:13
-
19:35
-
19:23
-
19:16
-
19:02
-
18:49
-
18:24