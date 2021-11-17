Кудашов: немного удивился решению Фёдорова

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА (3:2 Б). Также Кудашов оценил решение главного тренера армейцев Сергея Фёдорова о снятии вратаря в овертайме.
«Была равная игра. Неслучайно дошла до буллитов, в которых нам чуть больше повезло.
Был ли удивлён решению Фёдорова заменить вратаря на полевого игрока? Да. немного удивился. Промах Галиева по пустым воротам? Получилось так, что в меньшинстве играли. Но мы знали, что ребята умеют читать игру, перехватят шайбу и создадут момент. В принципе, так и произошло, но бросок был неточным.
Когда ждать Якимова? Скоро, он на подходе. Отказ от Панкратова? У нас много других молодых ребят», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 17 ноября 2021
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