Фёдоров объяснил решение заменить вратаря на полевого игрока в овертайме матча с «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров объяснил своё решение заменить вратаря на полевого игрока в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ с «Динамо» (2:3 Б).

«Динамо» – с победой. Хорошая игра была, но думаю, что мы немного упустили ритм второго периода. Много поперечных передач делали. Не совсем правильно сыграли небольшой отрезок в этом периоде, и игра нарушилась. Считаю, что, помимо этого отрезка, ребята выполнили задачи, которые мы ставили перед командой. Благодарю ребят за игру.

Как решился заменить вратаря в овертайме? Хоккейное решение. Уже несколько матчей мы разговаривали с Евгением Корешковым о его опыте, когда он был главным в «Барысе». В какой-то степени сегодня хотелось выиграть и немного реабилитироваться за второй период. Парни молодцы. Моменты создавали. Наверное, можно сказать, что немного не повезло. Решение было плюс-минус спонтанным, но мы в тренерском штабе к нему готовились. Решили попробовать, потому что была хорошая игра и реально хотелось выиграть. Считаю, что мы справились с задачей, но не забили.

Что рассказал Корешков? Техническая и тактическая составляющая игры в овертайме «три на три». В случае владения шайбой нашей командой в зоне вратарь быстро меняется и выходит четвёртый полевой игрок. У Корешкова были сильные иностранные игроки в «Барысе», и он там это применял. Мне понравился его опыт.

Сегодня был пробный вариант. В какой-то мере это может стать трендом КХЛ теперь. Это оружие определённое, чтобы доиграть матч. Кто владеет шайбой, кто первым выиграл вбрасывание, может рассчитывать на такую ситуацию», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.