Шипачёв: весело у ЦСКА получилось в овертайме, в следующий раз будем готовы
Поделиться
Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв высказался по итогам матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (3:2 Б). Также Шипачёв оценил решение тренера ЦСКА Сергея Фёдорова заменить вратаря Ивана Федотова на четвёртого полевого хоккеиста в овертайме.
«Был хороший матч. В принципе, знали, что ЦСКА хорошо играет. Это быстрая команда. Сегодня создали несколько моментов, забили голы. У ЦСКА вратарь сыграл здорово, у нас Бочаров сыграл супер.
Да, весело у них получилось в овертайме. Они хорошо контролировали шайбу. Если соперник сделает так в следующий раз, будем к этому готовы. Посмотрим, может, и мы будем теперь использовать это — тренеры проанализируют», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Комментарии
- 17 ноября 2021
-
23:51
-
23:34
-
23:25
-
23:22
-
23:22
-
23:11
-
23:06
-
23:04
-
23:01
-
22:58
-
22:55
-
22:52
-
22:50
-
22:45
-
22:18
-
22:15
-
22:08
-
22:02
-
21:59
-
21:49
-
21:47
-
21:41
-
21:33
-
21:22
-
21:11
-
20:56
-
20:30
-
20:15
-
20:13
-
19:35
-
19:23
-
19:16
-
19:02
-
18:49
-
18:24
Партнерский контент