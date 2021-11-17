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Шипачёв: весело у ЦСКА получилось в овертайме, в следующий раз будем готовы

Шипачёв: весело у ЦСКА получилось в овертайме, в следующий раз будем готовы
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Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв высказался по итогам матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (3:2 Б). Также Шипачёв оценил решение тренера ЦСКА Сергея Фёдорова заменить вратаря Ивана Федотова на четвёртого полевого хоккеиста в овертайме.

«Был хороший матч. В принципе, знали, что ЦСКА хорошо играет. Это быстрая команда. Сегодня создали несколько моментов, забили голы. У ЦСКА вратарь сыграл здорово, у нас Бочаров сыграл супер.

Да, весело у них получилось в овертайме. Они хорошо контролировали шайбу. Если соперник сделает так в следующий раз, будем к этому готовы. Посмотрим, может, и мы будем теперь использовать это — тренеры проанализируют», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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