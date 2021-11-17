Комаров: отношения с «Динамо» никогда не пропадут. Это жизнь, хочу играть поближе к семье

Нападающий СКА Лео Комаров ответил на вопрос, почему он решил перейти именно в клуб из Санкт-Петербурга.

«Хороший вопрос, почему именно СКА. Самое главное, что у меня теперь семья, два ребёнка, жена. Из-за коронавируса я их много не видел, они были в Финляндии, потом прилетали. Посчитал, что будет удобнее всего, если они сейчас будут в Финляндии, а я на выходные смогу к ним ездить. Плюс я слышал, что в СКА хорошие условия. Отношения с «Динамо» никогда не пропадут. Это хоккей, это жизнь, хочу играть и быть поближе к семье. Надеюсь, они сюда прилетят, устроятся, потом посмотрим, как дальше будет.

Видел по карте, что Нарва близко, но давно там не был. Может, получится съездить. Но сейчас везде неприятная ситуация — и в Америке, и в Финляндии, и тут. Самое главное, чтобы все были здоровы.

Конечно, тяжело было уезжать из НХЛ. Не сказал бы ещё, что расстался с НХЛ, но играть хочется. Так получилось, конечно, всегда со всеми тяжело расставаться. У меня там ещё семья осталась, грустно, конечно. Но спортсмен должен быстро перестраиваться и играть. Потом уже, когда буду старенький, можно сидеть и думать, тяжело было или не тяжело», — сказал Комаров после матча с «Локомотивом».