Панкратов: уход из «Динамо» — тренерское решение, но никакого негатива к клубу нет
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Нападающий ЦСКА Семён Панкратов прокомментировал свой гол в ворота «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:3 Б).
«Бывшей команде приятно забить, но более приятно было бы победить. Поражение смазывает впечатления. Мой уход из «Динамо» — это тренерское решение, у Алексея Кудашова своё видение. У меня никакого негатива нет к «Динамо», всё нормально. После гола я не к болельщикам «Динамо» обращался, а к отцу — он наверху сидел тоже. Ему гол посвятил сегодня», — передаёт слова Панкратова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, в прошлом сезоне форвард выступал в системе «Динамо» и провёл 26 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за основную команду бело-голубых. Ещё один матч Панкратов сыграл в Кубке Гагарина.
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