«Мы зовём его Джей Мовечкин». Форвард «Виннипега» Дюбуа сравнил одноклубника с Овечкиным

Нападающий «Виннипег Джетс» Пьер-Люк Дюбуа высказался о броске своего товарища по команде, защитника Джоша Моррисси. Напомним, в сегодняшнем матче с «Эдмонтоном», который завершился победой «Джетс» со счётом 5:2, Моррисси сделал две результативные передачи.

«Мы зовём его Джей Мовечкин», — приводит слова Дюбуа журналист Мурат Атес у себя в «твиттере».

Отметим, что одну из результативных передач Моррисси сделал именно на Дюбуа. Это произошло после того, как Джош показал ложный замах для броска, а затем отдал пас Пьер-Люку в открывшийся разрез между игроками «Эдмонтона».

19 ноября в 05:00 мск «Виннипег» вновь сыграет с «Эдмонтоном». На этот раз — на выезде.

«Виннипег» занимает третье место в Западной конференции, набрав 21 очко в 15 матчах сезона.