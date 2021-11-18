Овечкин: наше звено с Кузнецовым и Уилсоном в «Вашингтоне» просто веселится на льду

36-летний российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выразил мнение о своей высокой результативности на старте сезона, привлечении молодёжи в состав «столичных» и большом количестве предстоящих матчей.
«Конечно, когда всё звено играет хорошо, то шайба обычно находится под вашим контролем, а моменты появляются чаще. Также это даёт возможность находить больше свободного пространства в чужой зоне. Нам нравится играть в такой хоккей, и это главное. На мой взгляд, сейчас мы просто веселимся на льду и получаем удовольствие от игры.
Всё дело в психологии. Из-за травм мы потеряли нескольких ключевых игроков, поэтому нам нужно было сделать шаг вперёд. И я сейчас говорю не только о своей тройке, это касается всей команды. Все звенья должны делать свою работу. Как вы могли заметить, несколько наших молодых ребят получили шанс поиграть в НХЛ. И они не просто выходят на лёд, но и создают опасные моменты. Для них это отличная возможность проявить себя и набраться опыта. Никто не знает, что может случиться в будущем, поэтому здорово, что у нас есть ребята, которые могут влиться в состав и показывать хоккей высокого уровня.
Интенсивный игровой отрезок «Вашингтона»? Играть всегда интереснее, чем тренироваться. Так что это даже можно назвать положительным моментом. Плюс я давно не играл в разных часовых поясах… Перед стартом сезона мы готовились и понимали, что иногда наше расписание может быть крайне насыщенным. Так что в этом нет ничего особенного, и мы надеемся набрать очки по ходу этого отрезка», — приводит слова Овечкина русскоязычная версия официального сайта НХЛ.
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