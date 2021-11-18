Райан Пулок выбыл на 4-6 недель с травмой нижней части тела

Канадский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Райан Пулок выбыл из строя на срок от 4 до 6 недель в связи с травмой нижней части тела, сообщает клуб из Нью-Йорка в своём официальном «твиттере».



27-летний защитник получил травму в матче с «Тампой-Бэй Лайтнинг», который его команда проиграла со счётом 4:1. Игрок пропустил разгромное поражение своей команды от «Флориды Пантерз» (1:6). Теперь же стало известно о сроках его восстановления.



До пропущенной прошлой игры, Пулок провёл 263 матча подряд, что является рекордом «Айлендерс» среди защитников.



Всего в НХЛ канадец провёл 302 встречи, отметившись 33 голами и 94 результативными передачами. В текущем сезоне хоккеист присутствовал в 12 матчах, голов не забил, но отдал два ассиста.

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